Mobilità insegnanti religione cattolica 2022/23, pubblicazione movimenti il 30 maggio

Mobilità 2022/23: lunedì 30 maggio è prevista la pubblicazione dei movimenti degli insegnanti di religione cattolica. I docenti interessati hanno potuto presentare domanda dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

