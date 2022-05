Miscelazione e ristorazione dialogano in modo sempre più interessante (Di sabato 28 maggio 2022) Avere un’idea, porsi immediatamente un obbiettivo e lavorare per ottenerlo, con la stessa costanza e determinazione propria delle grandi case di moda. C’è chi riesce a farlo nel mondo dell’enologia, andando a studiare fin nei minimi dettagli ogni singola bottiglia, ogni singolo uvaggio, come presentarlo al pubblico, dove collocarlo. Tuttavia, è un approccio usato anche per nuovi prodotti del comparto gastronomico, che spesso e volentieri non portano in tavola una novità assoluta, un unicum, ma il messaggio di cui si fanno portatori – e il loro appeal – sono così forti da risultare vincenti. E se il mondo della ristorazione è un continuo proliferare di produttori, allevatori, nuove gamme e declinazioni di referenze, anche il settore dei distillati è fortemente in crescita. Anzi, il mondo degli spiriti sta vivendo un momento di enorme sviluppo, un vero e proprio boom di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) Avere un’idea, porsi immediatamente un obbiettivo e lavorare per ottenerlo, con la stessa costanza e determinazione propria delle grandi case di moda. C’è chi riesce a farlo nel mondo dell’enologia, andando a studiare fin nei minimi dettagli ogni singola bottiglia, ogni singolo uvaggio, come presentarlo al pubblico, dove collocarlo. Tuttavia, è un approccio usato anche per nuovi prodotti del comparto gastronomico, che spesso e volentieri non portano in tavola una novità assoluta, un unicum, ma il messaggio di cui si fanno portatori – e il loro appeal – sono così forti da risultare vincenti. E se il mondo dellaè un continuo proliferare di produttori, allevatori, nuove gamme e declinazioni di referenze, anche il settore dei distillati è fortemente in crescita. Anzi, il mondo degli spiriti sta vivendo un momento di enorme sviluppo, un vero e proprio boom di ...

