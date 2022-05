Milano | temporali in arrivo | scatta l' allerta gialla

Advertising

SkyTG24 : Maltempo, a #Milano allerta meteo di livello giallo per temporali - Incantesimo : RT @meteoredit: I video dei forti #temporali che hanno colpito il Nord all'inizio della settimana appena terminata. ? Una violenta grandina… - TuttoSuMilano : RT @meteoredit: I video dei forti #temporali che hanno colpito il Nord all'inizio della settimana appena terminata. ? Una violenta grandina… - meteoredit : I video dei forti #temporali che hanno colpito il Nord all'inizio della settimana appena terminata. ? Una violenta… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Maltempo, a Milano arrivano i temporali: temperature in calo fino a martedì -

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischioche riguarda anche. 'A partire dal pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, e fino alla mattinata di domani, domenica 29 maggio, si segnalano possibili rovesci sparsi a carattere ...Ma a causare le alluvioni non sono solo i. Gran parte dei corsi d'acqua di Genova è ... l'autostrada- Genova, nella sua parte cittadina. Ancora però non si è mosso nulla. Secondo il ...Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali che ...Verso la serata di oggi sabato 28 maggio sono attesi forti temporali: il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato ...