Milan | UFFICIALE Hauge all’Eintracht | il comunicato

(Di sabato 28 maggio 2022) Ilattraverso uncomunica la cessione a titolo definitivo dell’esterno PetterIlattraverso uncomunica la cessione a titolo definitivo dell’esterno Petter. La nota dei rossoneri: «ACcomunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens PetterFrancoforte in seguito al verificarsi delle condizioni stabilite tra i Club al momento della Cessione Temporanea con Obbligo di Acquisizione Definitiva, avvenuta nella campagna trasferimenti estiva dell’attuale Stagione Sportiva. Il Club si congratula con Jens Petter per la recente vittoria dell’Europa League e augura al calciatore le ...

Il Milan si muove sul calciomercato, in entrata come in uscita. I rossoneri hanno ceduto, è ufficiale, un calciatore a titolo definitivo ...L'esterno continuerà a giocare all'estero, questa volta a titolo definitivo. Si chiude per davvero la sua esperienza al Milan ...