Milan | Tassotti | “Questo club senza Maldini non ce lo vedo Ci sono tanti giocatori con ampi margini di crescita”

Milan Tassotti – Mauro Tassotti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a "La Gazzetta dello Sport". "Chi compra un club come il Milan, al di là dei conti doverosamente e magnificamente messi a posto, sa quali sono gli obiettivi. Ci sta fare un simile avviso ai naviganti. Su quanti acquisti mancano per alzare il livello, direi proprio che due o tre di peso bastano, anche perché si parte da una base forte ed è una squadra che può diventare ancora più forte. Il Milan gioca un bel calcio e non mi stupirei di vederlo andare avanti in Champions. Negli ultimi anni ho visto squadre meno forti andare più avanti del Milan."

