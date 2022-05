Milan | Tardelli | “I rossoneri hanno potuto costruire Ibra la svolta”

Advertising

zazoomblog : Tardelli sicuro: ‘La svolta del Milan è stato Ibrahimovic’ - #Tardelli #sicuro: #svolta #Milan… - sportli26181512 : Tardelli sicuro: ‘La svolta del Milan è stato Ibrahimovic’: 'Il Milan ha potuto permettersi di costruire. E comunqu… - sportli26181512 : Tardelli: 'Il Milan ha potuto permettersi di costruire. La svolta è stato Ibra': Intervenuto ai microfoni della Gaz… - gilnar76 : Tardelli: «La Juve non può permettersi di costruire come il #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Tardelli e il confronto tra #Milan e #Juve -

... MarcoLa Gazzetta dello Sport intervista Marco. Il tema è la Juventus. Il club di Agnelli è diverso dal, non ha tempo per ricostruire, deve vincere. Su Allegri: Quindi ...... MarcoLa Gazzetta dello Sport intervista Marco. Il tema è la Juventus. Il club di Agnelli è diverso dal, non ha tempo per ricostruire, deve vincere. Su Allegri: Quindi ...Marco Tardelli ha parlato ella Juventus che verrà soffermandosi anche sull'addio alla squadra bianconera dell'argentino Dybala.Marco Tardelli, ex centrocampista, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche di Allegri e Dybala.