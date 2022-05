Milan, fulmine a ciel sereno: la notizia su Maldini gela i tifosi (Di sabato 28 maggio 2022) Vinto lo Scudetto, il Milan è costretto a pensare subito al futuro e a una prossima stagione in cui non mancheranno cambiamenti. Il vecchio motto “squadra che vince non si cambia”, nel calcio, raramente si è dimostrato veritiero. Difficile del resto, soprattutto oggi, ignorare le tempistiche frenetiche e la necessità di programmazione che riguardano ogni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 maggio 2022) Vinto lo Scudetto, ilè costretto a pensare subito al futuro e a una prossima stagione in cui non mancheranno cambiamenti. Il vecchio motto “squadra che vince non si cambia”, nel calcio, raramente si è dimostrato veritiero. Difficile del resto, soprattutto oggi, ignorare le tempistiche frenetiche e la necessità di programmazione che riguardano ogni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

calciotoday_it : ?? Fulmine a ciel sereno le parole di #Maldini in casa #Milan ?Cosa ne pensate? - Nikao87 : @xManuelVanacore Le parole di Paolo sono state un fulmine a ciel sereno che hanno creato un po di panico e lasciato… - andrebazzi : @tifoneumanoide @capuanogio Le parole di Maldini sono un fulmine a ciel sereno per l'ambiente Milan - FpRedAndBlack : @gumas75 Io non ho avuto qualcuno che mi ha indirizzato al Milan, ero circondato da tifosi o simpatizzanti di altre… -