Miami Heat pareggia sul 3-3 la serie con i Boston Celtics

(Di sabato 28 maggio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –sul 3-3 ladella finale della Eastern Conference dell'Nba con i. Sul parquet del TD Garden di, di fronte a oltre 19mila spettatori, il quintetto della Florida annulla il match-ball per i padroni di casa vincendo gara-6 per 111-103. A farla da padrone, la ‘mano caldà di Butler, a referto da top-scorer con un bottino personale di 47 punti (30 di Tatum, 22 di White e 20 di Brown tra i). Nella notte italiana di lunedì la ‘bellà per decidere il team che sfiderà dal prossimo 2 giugno, per il titolo Nba, i Golden State Warriors, vincenti per 4-1 nelladella finale a Ovest contro i Dallas Mavericks.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

