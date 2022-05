"Mi prendo la città", al Gambrinus la presentazione del nuovo libro di Giaculli (Di sabato 28 maggio 2022) NAPOLI. È stato un abbraccio caloroso quello del pubblico che oggi ha accolto la presentazione del nuovo libro di Gino Giaculli, giornalista del quotidiano Il Mattino, dal titolo "Mi prendo la città" edito da Homo Scrivens. L'appuntamento, moderato da Guido Pocobelli Ragosta, ha visto la partecipazione di Enza Alfano, Patrizio Rispo, Aldo ... Leggi su ilroma (Di sabato 28 maggio 2022) NAPOLI. È stato un abbraccio caloroso quello del pubblico che oggi ha accolto ladeldi Gino, giornalista del quotidiano Il Mattino, dal titolo "Mila" edito da Homo Scrivens. L'appuntamento, moderato da Guido Pocobelli Ragosta, ha visto la partecipazione di Enza Alfano, Patrizio Rispo, Aldo ...

