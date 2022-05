Meteo Roma del 28-05-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)al Nord a mattino c’è lì poco o in regola è nuvoloso su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali in serata residue piogge al Nord Est sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio o rovesci e temporali sull’Appennino e con possibili sconfinamenti verso le pianure sul Lazio Umbria invariata in serata residui fenomeni in Appennino tra lazio-abruzzo variabilità asciutta altrove al sud Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse in Sardegna asciutto altrove al pomeriggio ancora piogge e temporali in qualche fenomeno nelle zone interne peninsulari invariato altrove in serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molte nubi in transito temperature minime in ...