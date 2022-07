METEO - MAXI - GRANDINATA con chicchi grandi come PALLE da TENNIS si abbatte in provincia di Bergamo: diversi DISAGI, i dettagli (Di sabato 28 maggio 2022) Colpita principalmente la bassa bergamasca, DISAGI a causa di chicchi di grandine grandi come PALLE da TENNIS Stando a quanto si apprende dal sito ' ilgiorno.it ' il maltempo ha colpito ... Leggi su centrometeoitaliano (Di sabato 28 maggio 2022) Colpita principalmente la bassa bergamasca,a causa didinedaStando a quanto si apprende dal sito ' ilgiorno.it ' il maltempo ha colpito ...

Pubblicità

leliozeta : Caldo in arrivo, picchi fino a 42 gradi. Quanto dura la maxi bolla di calore - CentroMeteoITA : #METEO - MAXI-FIAMMATA ROVENTE in Europa e in #ITALIA con TEMPERATURE fino a oltre +40°C: ecco quando - MacoursD : RT @MacoursD: METEO - CALDO E MAXI TEMPORALI IN ARRIVO DA METÀ MESE - MacoursD : METEO - CALDO E MAXI TEMPORALI IN ARRIVO DA METÀ MESE - CentroMeteoITA : #METEO - #ESTATE nella norma per gran parte della PROSSIMA SETTIMANA, poi MAXI-FIAMMATA, i dettagli -