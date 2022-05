Mercedes, Hamilton e Russell hanno rivelato l’obiettivo per il GP Monaco (Di sabato 28 maggio 2022) A piccoli passi procede il recupero della Mercedes. Dopo aver disputato le Libere 1 e 2 del venerdì, Lewis Hamilton e George Russell hanno svelato l’obiettivo principale delle Frecce d’Argento: arrivare davanti alle due McLaren. Mercedes, Hamilton e Russell vogliono stare davanti alle McLaren “In primo luogo, è una pista più accidentata che mai. Probabilmente è la pista più accidentata dove abbia mai guidato, e la macchina saltella moltissimo – ha detto Lewis Hamilton –. Penso che i dossi in pista non facciano che peggiorare le cose. Ma per il resto, non dovrò imparare la pista in modo diverso. Il solo fatto di combattere con la macchina per mettere insieme un giro mi fa dire ‘Wow… porca miseria! Non ricordo di averla vissuta in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) A piccoli passi procede il recupero della. Dopo aver disputato le Libere 1 e 2 del venerdì, Lewise Georgesvelatoprincipale delle Frecce d’Argento: arrivare davanti alle due McLaren.vogliono stare davanti alle McLaren “In primo luogo, è una pista più accidentata che mai. Probabilmente è la pista più accidentata dove abbia mai guidato, e la macchina saltella moltissimo – ha detto Lewis–. Penso che i dossi in pista non facciano che peggiorare le cose. Ma per il resto, non dovrò imparare la pista in modo diverso. Il solo fatto di combattere con la macchina per mettere insieme un giro mi fa dire ‘Wow… porca miseria! Non ricordo di averla vissuta in ...

