Mercato Fiorentina, i viola pensano a Cavani: ecco i dettagli (Di sabato 28 maggio 2022) La Fiorentina pensa a Edison Cavani come punta per l'attacco viola: i dettagli Come riportato questa mattina dal La Nazione, la Fiorentina pensa a Edinson Cavani come punta per l'attacco viola. L'attaccante non resterà a Manchester e deciderà il suo futuro nei prossimi giorni. I viola aspettano, così come aspettano anche di capire se Belotti rinnoverà con il Torino oppure no. VIDEO I 10 GOL PIU' BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

