Meno acqua e fuoco... spento: ecco come si risparmia tantissima energia per cuocere la pasta (Di sabato 28 maggio 2022) Se tutti gli italiani seguissero tre semplici accorgimenti ogni volta che cucinano la pasta si risparmierebbero ben 350milioni di chilowattora, sufficienti ad illuminare gli stadi di calcio per tutte le... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 maggio 2022) Se tutti gli italiani seguissero tre semplici accorgimenti ogni volta che cucinano lasi risparmierebbero ben 350milioni di chilowattora, sufficienti ad illuminare gli stadi di calcio per tutte le...

Advertising

enricomussi : Fuoco spento e meno acqua: così si risparmia (molta) energia per cuocere la pasta @sole24ore - andreafin8 : Fuoco spento e meno acqua: così si risparmia (molta) energia per cuocere la #pasta @welovepasta_it @sole24ore - vezzo13038007 : @myrtamerlino La Merlino ha scoperto l’acqua calda. Sono tre mesi che il nostro obiettivo è renderci indipendenti,… - carmenmarta6 : RT @PieraDetassis: @fpontiggia1 Ah meno male, temevo #IrmaVep fosse passato come acqua fresca. E invece è straordinario - fisco24_info : Fuoco spento e meno acqua: così si riduce (molto) l’energia per cuocere la pasta: I?consigli dei Pastai di Unione i… -