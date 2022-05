Meglio un’alleanza pasticciata che soli. Letta e Meloni lo sanno (Di sabato 28 maggio 2022) Claudio Petruccioli, che è un talpone mica male della politica, potrebbe avere ben scavato. Dice da un po’ una cosa difficile a farsi, forse con alto livello di improbabilità, comp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 28 maggio 2022) Claudio Petruccioli, che è un talpone mica male della politica, potrebbe avere ben scavato. Dice da un po’ una cosa difficile a farsi, forse con alto livello di improbabilità, comp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

ilsabino1994 : @federicoton99 Mah, che l’alleanza PD-M5S sia utile per arginare la destra è vero. Al tempo stesso, son sicuro che… - federicoton99 : @vncnzvlln92 Oggettivamente non ci sono alternative possibili al momento. E un'alleanza Pd-M5s per me ha le carte i… - ilgalaverna : @araccontarlo La NATO è una alleanza militare con il vizio dell'invasione: ha provocato la guerra in Ucraina e un s… - Claudia72218970 : @beppe755 @californissima @hamsik911 @KolDavina1 @Giugi22095165 Senza offesa anche io un detto dice ' Solo gli stup… - rcolosimo : @MisssFreedom @EnricoLetta @pdnetwork Proporre un Draghi bis, senza populisti e sovranisti. Alleanza Ursula. Un fr… -