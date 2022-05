Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Che il vostro cuore sia pronto” (Di sabato 28 maggio 2022) La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi, ci ricorda che abbiamo un alleato formidabile, caPace di compiere l’impossibile nella nostra vita, dobbiamo solo chiederglielo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia L'articolo Medjugorje Messaggio della Regina della Pace: “Che il vostro cuore sia pronto” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 28 maggio 2022) La Madonna nel suoscelto per oggi, ci ricorda che abbiamo un alleato formidabile, cadi compiere l’impossibile nella nostra vita, dobbiamo solo chiederglielo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia L'articolo: “Che ilsia” proviene da La Luce di Maria.

