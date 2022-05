Maxi-frode da 440 milioni sull’edilizia, arrestati il “re dei bonus” e la “mente tecnica”: erano latitanti in Sud America (Di sabato 28 maggio 2022) La guardia di Finanza di Rimini, coordinata dalla procura, ha arrestato due persone nell’ambito dell’operazione “Free Credit”, riguardo le frodi sui bonus fiscali contenuti nel Decreto Rilancio: i due, si apprende, sono considerati i vertici di un’organizzazione smantellata negli scorsi mesi. Da qualche tempo vivevano da latitanti in Colombia e Repubblica Domenicana. Lo scorso gennaio, le Fiamme Gialle avevano eseguito 35 misure cautelari e più di 80 perquisizioni tra Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto, smantellando una rete che operava su tutto il territorio nazionale e che avrebbe frodato lo Stato italiano per 440 milioni di euro, commercializzando i bonus introdotti dal Decreto Rilancio. L’organizzazione era composta da 56 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) La guardia di Finanza di Rimini, coordinata dalla procura, ha arrestato due persone nell’ambito dell’operazione “Free Credit”, riguardo le frodi suifiscali contenuti nel Decreto Rilancio: i due, si apprende, sono considerati i vertici di un’organizzazione smantellata negli scorsi mesi. Da qualche tempo vivevano dain Colombia e Repubblica Domenicana. Lo scorso gennaio, le Fiamme Gialle avevano eseguito 35 misure cautelari e più di 80 perquisizioni tra Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto, smantellando una rete che operava su tutto il territorio nazionale e che avrebbe frodato lo Stato italiano per 440di euro, commercializzando iintrodotti dal Decreto Rilancio. L’organizzazione era composta da 56 ...

