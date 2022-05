Maurizio Martina Fao | «La fame colpirà 220 milioni di persone»

(Di sabato 28 maggio 2022) Seidi tonnellate di grano e 14di tonnellate di mais sono bloccate nei porti a causa della guerra. Il vice-direttore della Fao: «Almeno 36 dei 55 Paesi con crisi alimentari dipendono dall’Ucraina e dalla Russia per oltre il 10% del loro importo totale di grano»

Il vicedirettore della Fao (Organizzazione Onu per l'alimentazione e l'agricoltura) ha chiarito che sono sei milioni le tonnellate di grano e circa quattordici milioni le tonnellate di mais bloccate nei porti a causa della guerra. Ne parliamo con Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao, che domani sarà al Ciheam di Valenzano (Bari) per l'intitolazione dell'Istituto all'indimenticato Cosimo Lacirignola.