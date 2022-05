Matrimonio gay | il 61% degli italiani è favorevole

(Di sabato 28 maggio 2022) Seialfra persone dello stesso sesso? A questa domanda precisa il 61,3%intervistati ha risposto di sì. Secondo il nuovo Rapporto Italia dell’Eurispes noisaremmo un popolo più open mind della nostra classe politica. Ad aprile dello scorso anno, infatti, solo il 26%si è detto contrario al DDL Zan eppure quella legge è stata affossata in Senato. Glisono favorevoli anche all’eutanasia (74,9%), al testamento biologico (69,3%), alla “tutela giuridica delle coppie di fatto” (67,1%), alegualitario (61,3%), alle adozioni per single (55,8%), alla fecondazione eterologa (56,9%) ed alla legalizzazione della cannabis (52,3%). Purtroppo sotto la maggioranza il ...

