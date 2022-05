Mascherine obbligatorie: cosa potrebbe cambiare dopo il 15 giugno (Di sabato 28 maggio 2022) La quotidianità racconta come questa sia la fase più vicina alla normalità da quando il Covid esiste. Non è, però, ancora il tempo del «liberi tutti». Tuttavia, all'orizzonte potrebbero essere previsti nuovi allentamenti. Questo è quello che si evince dall'intervista che il ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato al Corriere della Sera del 28 maggio. Nella circostanza è emerso in particolare cosa potrebbe accadere dopo il 15 giugno. Dove saranno tolte le Mascherine del 15 giugno «Terremo - ha spiegato l'esponente del governo - le Mascherine nei presidi sanitari, mentre sicuramente le toglieremo nei cinema e nei teatri». Passaggio a parte, invece, per un altro ambito su cui da sempre si mostra grande attenzione. «Quanto ai mezzi di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 28 maggio 2022) La quotidianità racconta come questa sia la fase più vicina alla normalità da quando il Covid esiste. Non è, però, ancora il tempo del «liberi tutti». Tuttavia, all'orizzontero essere previsti nuovi allentamenti. Questo è quello che si evince dall'intervista che il ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato al Corriere della Sera del 28 maggio. Nella circostanza è emerso in particolareaccadereil 15. Dove saranno tolte ledel 15«Terremo - ha spiegato l'esponente del governo - lenei presidi sanitari, mentre sicuramente le toglieremo nei cinema e nei teatri». Passaggio a parte, invece, per un altro ambito su cui da sempre si mostra grande attenzione. «Quanto ai mezzi di ...

