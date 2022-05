Martina Trevisan continua il sogno al Roland Garros | è ai quarti di finale

Advertising

Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - FiorinoLuca : Il dritto carico, la tenacia di una leonessa, l'attaccamento a ogni punto: 8 vittorie di fila 14 set vinti consecu… - SuperTennisTv : ?? A Rabat Martina Trevisan si regala il primo titolo WTA! Sconfigge in finale la statunitense Liu. Finisce 6-2 6-1… - oknosureddit : Roland Garros: l’ottava meraviglia di Martina Trevisan vale gli ottavi - sportal_it : Roland Garros, Martina Trevisan e quell'alleato in più -

affronterà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich agli ottavi di finale del Roland Garros 2022 . Striscia aperta di otto vittorie consecutive per l'azzurra, che dopo il titolo a Rabat - ...I quarti di finale del 2020 a Parigi non erano arrivati per caso.(nella foto) può puntare tranquillamente a raggiungerli di nuovo al Roland Garros " e poi chissà " vista l'autorità con cui ieri ha piegato al terzo turno l'australiana Daria Saville. ...I tre azzurri a caccia della seconda settimana al Roland Garros. Le sfide di oggi e gli orari in cui andranno in scena ..."Non so come spiegarmi questo legame col pubblico francese, ma mi piace tanto". Giunta alla sua ottava vittoria consecutiva - la tennista è reduce dall'affermazione nel torneo di Rabat della scorsa se ...