Mario Martone dirige Donatella Finocchiaro all'Argentina ne Il filo di mezzogiorno (Di sabato 28 maggio 2022) Mario Martone dirige Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco al Teatro Argentina ne Il filo di mezzogiorno, con l'adattamento di Ippolita di Majo Reduce da una lunga tournée di successi in tutta Italia, ritorna a Roma, dopo il debutto al Teatro India nella passata Stagione, Il filo di mezzogiorno di Goliarda Sapienza nell'adattamento di Ippolita di Majo, per la regia di Mario Martone, dal 26 maggio al 5 giugno accenderà il palcoscenico del Teatro Argentina con la parola incendiaria di una delle voci più sorprendenti, e tra le meno conosciute, della letteratura del nostro Novecento. Dopo aver messo in scena Ramondino, Ortese, Morante, ancora una volta Mario ...

