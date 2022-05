Marc Marquez | l’incubo non è finito | “Mi opero di nuovo all’omero destro” Tripletta italiana in qualifica al Mugello | Di Giannantonio in pole

(Di sabato 28 maggio 2022) “Ora non mi diverto, ogni weekend è un incubo, non posso continuare così”. Le parole diarrivano quasi all’improvviso: le difficoltà del pilota spagnolo della Honda erano sotto gli occhi di tutti, ma era difficile aspettarsi un altro stop. Eppure è così: dopo il Gran premio del, l’otto volte campione del mondo si assenterà didalle corse e si sottoporrà in America ad una nuova operazione chirurgica. Un incubo, come lo ha delo stesso, che prosegue da quella terribile caduta il 19 luglio 2020 al Gp di Jerez. Da allora lo spagnolo si è sopposto già a tre operazioni a causa dei problemi riscontrati durante la riabilitazione, molto più lunga rispetto ai tempi inizialmente previsti. Ora ne servirà ...

(Honda) si fermerà nuovamente dopo il Gran premio d'Italia di MotoGp al Mugello. Lo ha annunciato il team manager della Honda, Alberto Puig. Il campione spagnolo dovrà sottoporsi ...Soltanto dodicesimo, che nelle fasi iniziali è stato vittima di una caduta che ha provocato bandiera rossa e una sospensione delle qualifiche di alcuni minuti. .Non c'è pace per lo spagnolo della Honda, caduto durante il Q2 delle prove ufficiali al Mugello: al termine della sessione il sei volte campione del mondo MotoGP ha annunciato che si dovrà sottoporre ..."Mi opererò ancora una volta la prossima settimana. Non so quanto tempo sarà necessario per rientrare, ma so che questo è il momento giusto per operarmi". In una conferenza stampa indetta al Mugello d ...