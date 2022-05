Mara Venier ringrazia Maria De Filippi: «Mi hai teso la mano nel momento più brutto» (Di sabato 28 maggio 2022) Venerdì 27 maggio 2022, Mara Venier è andata in onda con la puntata speciale di Domenica In, dedicata al trentesimo anno del format di Rai1. Nel corso della diretta ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell'amica e collega Maria De Filippi. La Zia nazionale l'ha ringraziata pubblicamente per tutto quello che ha fatto per lei. Mara Venier ringrazia Maria De Filippi Nel corso di Domenica In Show, puntata speciale del programma di Rai1 in scena venerdì 27 maggio 2022, Mara Venier ha vissuto diversi momenti emozionanti. La conduttrice ha festeggiato con il suo adorato pubblico e con gli amici più cari i 30 anni di messa in onda della trasmissione. Tanti gli ospiti: da Stefano De ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 28 maggio 2022) Venerdì 27 maggio 2022,è andata in onda con la puntata speciale di Domenica In, dedicata al trentesimo anno del format di Rai1. Nel corso della diretta ha ricevuto una sorpresa: la telefonata dell'amica e collegaDe. La Zia nazionale l'hata pubblicamente per tutto quello che ha fatto per lei.DeNel corso di Domenica In Show, puntata speciale del programma di Rai1 in scena venerdì 27 maggio 2022,ha vissuto diversi momenti emozionanti. La conduttrice ha festeggiato con il suo adorato pubblico e con gli amici più cari i 30 anni di messa in onda della trasmissione. Tanti gli ospiti: da Stefano De ...

