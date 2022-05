Mancini: “Pensato anche all’addio ma la Nazionale è importante” (Di sabato 28 maggio 2022) L'Italia riparte dalle ceneri del mondiale perso. Lo fa con un maxicollegiale da quasi 50 giocatori che sarà la base per tentare l'avventura ai prossimi Europei (da campioni in carica) ed ai Mondiali del 2026. Gli azzurri il primo giugno saranno impegnati a Wembley nella finalissima contro l'Argentina, per poi disputare quattro gare di Nations League contro Germania (andata e ritorno), Ungheria e Inghilterra.Mancini giudica lo stage "molto buono, abbiamo visto più di 50 giocatori e sono stati quasi tutti bravi, hanno un grande futuro davanti a loro. Spero abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è perché è migliore di altri, ma perché abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio". E sarà ripetuto: "Quando ero ragazzo si faceva almeno una volta al mese, credo si possa fare anche ora. Abbiamo visto 52 ragazzi e alcuni non ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 maggio 2022) L'Italia riparte dalle ceneri del mondiale perso. Lo fa con un maxicollegiale da quasi 50 giocatori che sarà la base per tentare l'avventura ai prossimi Europei (da campioni in carica) ed ai Mondiali del 2026. Gli azzurri il primo giugno saranno impegnati a Wembley nella finalissima contro l'Argentina, per poi disputare quattro gare di Nations League contro Germania (andata e ritorno), Ungheria e Inghilterra.giudica lo stage "molto buono, abbiamo visto più di 50 giocatori e sono stati quasi tutti bravi, hanno un grande futuro davanti a loro. Spero abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è perché è migliore di altri, ma perché abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio". E sarà ripetuto: "Quando ero ragazzo si faceva almeno una volta al mese, credo si possa fareora. Abbiamo visto 52 ragazzi e alcuni non ...

