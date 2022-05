Manchester United, obiettivo Ruben Neves: si pensa anche a Nunez e Pau Torres (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo una deludente stagione terminata con il sesto posto in campionato, l’eliminazione agli ottavi di Champions e zero titolo, il Manchester United corre ai ripari e lo fa investendo sul mercato. Come riporta ‘The Sun‘, l’obiettivo dei Red Devils è il portoghese Ruben Neves, di proprietà dei Wolves, che interessa molto anche al Barcellona. Lo United, che aprirà un nuovo ciclo con Erik ten Hag, vuole però rinforzarsi anche in altri reparti. Secondo il ‘Manchester Evening News‘, in difesa si pensa a Pau Torres, difensore spagnolo in forza al Villarreal. Molto più costoso l’obiettivo per l’attacco: si tratta infatti di Darwin Nunez del ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo una deludente stagione terminata con il sesto posto in campionato, l’eliminazione agli ottavi di Champions e zero titolo, ilcorre ai ripari e lo fa investendo sul mercato. Come riporta ‘The Sun‘, l’dei Red Devils è il portoghese, di proprietà dei Wolves, che interessa moltoal Barcellona. Lo, che aprirà un nuovo ciclo con Erik ten Hag, vuole però rinforzarsiin altri reparti. Secondo il ‘Evening News‘, in difesa sia Pau, difensore spagnolo in forza al Villarreal. Molto più costoso l’per l’attacco: si tratta infatti di Darwindel ...

