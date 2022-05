Maltempo, l’allarme della Coldiretti: “Sos grandine nelle campagne. Rischia di rovinare le coltivazioni di frutta e cereali” (Di sabato 28 maggio 2022) Giornata di Maltempo su alcune parti dell’Italia. I temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo lungo la Penisola lanciano l’allarme nelle campagne. Colpa sopratutto della caduta di grandine è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. Per questo motivo la Coldiretti ha rilanciato le preoccupazione dopo l’allerta della protezione civile in sette regioni per rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. nelle regioni interessate dall’ondata di Maltempo – sottolinea la Coldiretti – sono particolarmente concentrate le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Giornata disu alcune parti dell’Italia. I temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo lungo la Penisola lanciano. Colpa sopratuttocaduta diè la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alledie verdura nei campi. Per questo motivo laha rilanciato le preoccupazione dopo l’allertaprotezione civile in sette regioni per rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.regioni interessate dall’ondata di– sottolinea la– sono particolarmente concentrate le ...

