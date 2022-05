Maldini contro Elliot e Redbird, cosa c'è dietro. Terremoto dopo lo scudetto: addio Milan? (Di sabato 28 maggio 2022) Paolo Maldini non ha mai avuto paura di esternare la propria opinione. Lo dice la sua storia, la sua carriera prima da calciatore e poi dietro a una scrivania. Fu lui, d'altronde, ad affrontare faccia a faccia i delusi tifosi Milanisti in aeroporto dopo la disfatta del 2005 di Istanbul (la finale di Champions persa contro il Liverpool dopo il vantaggio 3-0). Fu sempre lui a non piegarsi alle richieste dei procuratori l'estate scorsa, dettando una nuova linea sul mercato (confermata: ieri ha salutato Franck Kessié, pronto per il Barça, che gli ha offerto 6 milioni più bonus a stagione). Ed è lui che, adesso sfida la proprietà del suo Milan, attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: «Il Milan con una visione di alto livello può ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Paolonon ha mai avuto paura di esternare la propria opinione. Lo dice la sua storia, la sua carriera prima da calciatore e poia una scrivania. Fu lui, d'altronde, ad affrontare faccia a faccia i delusi tifosiisti in aeroportola disfatta del 2005 di Istanbul (la finale di Champions persail Liverpoolil vantaggio 3-0). Fu sempre lui a non piegarsi alle richieste dei procuratori l'estate scorsa, dettando una nuova linea sul mercato (confermata: ieri ha salutato Franck Kessié, pronto per il Barça, che gli ha offerto 6 milioni più bonus a stagione). Ed è lui che, adesso sfida la proprietà del suo, attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: «Ilcon una visione di alto livello può ...

