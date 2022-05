«Mai col PD, mai coi 5 Stelle». I “motivi personali” della Meloni che diserta Taranto, nella newsletter del 27 maggio (Di sabato 28 maggio 2022) È fresca fresca, come diciamo a Taranto. Parliamo della newsletter della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che ieri avrebbe dovuto tenere un pubblico comizio a Taranto in sostegno al candidato sindaco di centrodestra, ex segretario provinciale del PD, Walter Musillo. La “Gazzetta Tricolore”, newsletter del partito della Meloni, è arrivata puntuale ieri, alle 18.07, con una immagine ben piazzata in apertura. Giorgia Meloni che regge un cartello con su scritto: “Sempre dalla stessa parte. Mai col PD, mai coi 5 Stelle”. L’immagine rimanda a un articolo pubblicato sul sito La Voce del Patriota, in cui si parla di trappole di giornaloni, disinnescate dalla Meloni che, dopo ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 28 maggio 2022) È fresca fresca, come diciamo a. Parliamoleader di Fratelli d’Italia, Giorgiache ieri avrebbe dovuto tenere un pubblico comizio ain sostegno al candidato sindaco di centrodestra, ex segretario provinciale del PD, Walter Musillo. La “Gazzetta Tricolore”,del partito, è arrivata puntuale ieri, alle 18.07, con una immagine ben piazzata in apertura. Giorgiache regge un cartello con su scritto: “Sempre dalla stessa parte. Mai col PD, mai coi 5”. L’immagine rimanda a un articolo pubblicato sul sito La Voce del Patriota, in cui si parla di trappole di giornaloni, disinnescate dallache, dopo ...

Advertising

thetrueshade : Guardare la premiazione del Milan non so perché mi ha dato le stesse vibes di Trieste col primo scudo di Conte. Chi… - Vpertweet : @Open_gol Questi vecchi imprenditori, spesso ammanicati col politico di turno -locale o nazionale - dovrebbero prov… - GimmiJovinelli : Ma ci pensate mai che se torna Conte il Parlamento sarà inutile e col PDI LEU e Cazzoni vari associati lui governerà a colpi di DPCM ! - lucasilvestro : @NicParis8 @vogliazebra Ah tu dai per scontato io creda ciecamente nell'assoluta funzionalità delle mascherine?Se t… - TarantiniTime : «Mai col PD, mai coi 5 Stelle». I “motivi personali” della Meloni che diserta Taranto, nella newsletter del 27 magg… -