Madame | le foto del concerto all’Atlantico Live di Roma

Madame, con i due appuntamenti all'Atlantico Live di Roma si conclude la trance indoor del tour che ha visto la rapper protagonista nei club della penisola. Madame all'Atlantico Live di Roma il finale del tour nei club Il tour era stato anticipato dal singolo L'Eccezione, colonna sonora della serie di Prime Video "Bang Bang Baby", della quale Madame ha curato il testo, con le musiche di Luca Faraone. Una carriera quella di Francesca Calearo (vero nome di Madame,ndr) che ha visto raggiungere il successo con "Sciccherie" secondo singolo, che ottiene disco di platino nel 2019, per poi l'anno seguente confermarsi con Baby, Sentimi ed il remix di Andromeda di Elodie. Collabora anche con i Negramaro (Non è vero ...

