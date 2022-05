Lutto per Andrea Bocelli, è morta la madre Edi Aringhieri: “Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria” (Di sabato 28 maggio 2022) Lutto per Andrea Bocelli. È morta la madre Edi Aringhieri Bocelli. È stato lo staff del cantante a dare la notizia della sua scomparsa con un toccante post sul suo profilo Instagram. “È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi – si legge nel post -. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022)per. ÈlaEdi. È stato lo staff del cantante a dare la notizia della sua scomparsa con un toccante post sul suo profilo Instagram. “È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edidi. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi – si legge nel post -. Hala suaunaper raggiungere il suo amato marito, Sandro, in paradiso. Tutti i nostri cuori sono cone Veronica, Alberto e Cinzia, e ...

