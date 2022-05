Lo stress della mamma in pandemia altera il cervello del feto (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - I fattori di stress legati alla diffusione della pandemia nelle donne in gravidanza possono provocare impatti sulla cognizione dei bambini durante la gestazione. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Communications Medicine, condotto dagli scienziati del Children's National Hospital, che hanno valutato alcune delle possibili conseguenze della pandemia nelle donne in gravidanza. Il team, guidato da Catherine Limperopoulos, ha coinvolto piu' di 200 donne in dolce attesa, esaminando la relazione tra l'esposizione a Covid-19, lo stress derivante dalla situazione emergenziale e lo sviluppo del feto. Capire come i fattori di stress possano influenzare lo sviluppo cerebrale dei bambini durante la gravidanza, ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - I fattori dilegati alla diffusionenelle donne in gravidanza possono provocare impatti sulla cognizione dei bambini durante la gestazione. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Communications Medicine, condotto dagli scienziati del Children's National Hospital, che hanno valutato alcune delle possibili conseguenzenelle donne in gravidanza. Il team, guidato da Catherine Limperopoulos, ha coinvolto piu' di 200 donne in dolce attesa, esaminando la relazione tra l'esposizione a Covid-19, loderivante dalla situazione emergenziale e lo sviluppo del. Capire come i fattori dipossano influenzare lo sviluppo cerebrale dei bambini durante la gravidanza, ...

