Liverpool-Real Madrid: tifosi col biglietto fuori, 20 senza sono dentro. Pessima organizzazione allo Stade de France Come riportato da France Press sono una ventina i tifosi riusciti ad entrare prima dell'intervento dei gendarmi allo Stade de France senza essere in possesso dei biglietti per la finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Alcuni tifosi, regolarmente in possesso del tagliando non sono riusciti ad entrare allo stadio a causa dei disordini L'articolo proviene da Calcio News 24.

