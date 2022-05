Liverpool-Real Madrid stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming finale Champions League 2021/2022 (Di sabato 28 maggio 2022) stasera, sabato 28 maggio, alle ore 21:00 Liverpool e Real Madrid si affronteranno in occasione della finale di Champions League 2021/2022. Ad ospitare il match sarà la cornice dello Stade de France di Parigi. La partita potrà essere seguita sia in chiaro su Canale 5 che su SkySportUno (Canale 201 di Sky), SkySportFootball (Canale 203), SkySport4k (Canale 213) e SkySportHD (Canale 251). In terra francese si affrontano probabilmente le due squadre più forti del mondo, che tornano a sfidarsi proprio in finale dopo il match di Kiev, in cui prevalsero i blancos. La squadra di Klopp si riscattò l’anno dopo salendo ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022), sabato 28 maggio, alle ore 21:00si affronteranno in occasione delladi. Ad ospitare il match sarà la cornice dello Stade de France di Parigi. La partita potrà essere seguita sia insu5 che su SkySportUno (201 di Sky), SkySportFootball (203), SkySport4k (213) e SkySportHD (251). In terra francese si affrontano probabilmente le due squadre più forti del mondo, che tornano a sfidarsi proprio indopo il match di Kiev, in cui prevalsero i blancos. La squadra di Klopp si riscattò l’anno dopo salendo ...

