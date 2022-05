Liverpool-Real Madrid: posticipato l’inizio della finale di Champions: il motivo (Di sabato 28 maggio 2022) L’Europa eleggerà questa sera il campione: Real Madrid e Liverpool si contendono, a Parigi, la Champions League. Il percorso, tortuoso del Real, e più netto dei Reds, ha portato all’ennesima sfida tra due dei club più importanti d’Europa. Inizialmente, la finale di Champions League si sarebbe dovuta giocare a San Pietroburgo ma a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha cambiato sede. La UEFA ha scelto lo Stade de France di Parigi (Saint-Denis). finale Champions Leaguefinale Champions League: posticipato l’inizio di Liverpool-Real ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) L’Europa eleggerà questa sera il campione:si contendono, a Parigi, laLeague. Il percorso, tortuoso del, e più netto dei Reds, ha portato all’ennesima sfida tra due dei club più importanti d’Europa. Inizialmente, ladiLeague si sarebbe dovuta giocare a San Pietroburgo ma a causa dello scoppioguerra tra Russia e Ucraina ha cambiato sede. La UEFA ha scelto lo Stade de France di Parigi (Saint-Denis).LeagueLeague:di...

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCLfinal | Posticipato di 15 minuti il calcio d'inizio di @LFC-@realmadrid - fanpage : Altissima tensione fuori lo Stade de France: alcuni tifosi del #Liverpool scavalcano le transenne… - _treacherous_13 : Vedendo che il problema è con i tifosi del Liverpool mi sento di dire che ci sono tutti gli estremi per un 3-0 a tavolino per il real ?? -