Liverpool-Real Madrid: polizia lancia lacrimogeni, 20 tifosi riescono a entrare senza biglietto (Di sabato 28 maggio 2022) Mentre i giocatori fanno finalmente il loro ingresso in campo per l’inizio della partita, fuori dallo Stade de France la situazione è ancora fuori controllo. La polizia francese ha lanciato i gas lacrimogeni per fermare qualche decina di giovani che si arrampicavano sulle barriere di recinzione dello stadio. A riportarlo i giornalisti della France Press sul posto, i quali hanno dichiarato che sono una ventina i tifosi riusciti ad entrare prima dell’intervento dei gendarmi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Mentre i giocatori fanno finalmente il loro ingresso in campo per l’inizio della partita, fuori dallo Stade de France la situazione è ancora fuori controllo. Lafrancese hato i gasper fermare qualche decina di giovani che si arrampicavano sulle barriere di recinzione dello stadio. A riportarlo i giornalisti della France Press sul posto, i quali hanno dichiarato che sono una ventina iriusciti adprima dell’intervento dei gendarmi. SportFace.

