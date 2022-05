Liverpool-Real Madrid, Origi neanche in panchina (Di sabato 28 maggio 2022) Niente finale di Champions League contro il Real Madrid per Divock Origi, che va in tribuna: l'attaccante del Liverpool, promesso sposo... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Niente finale di Champions League contro ilper Divock, che va in tribuna: l'attaccante del, promesso sposo...

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCL #UCLfinal | Le formazioni ufficiali di @LFC e @realmadrid per la finale - G_Agozzino : Quanto invidio Real e Liverpool che si sono guadagnati questa serata ?? #UCLfinal - staccifrero : pronostici Liverpool - Real Madrid? dai che devo pagarmi l'affitto -