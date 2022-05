Liverpool-Real Madrid, orario di inizio posticipato: troppi tifosi non sono ancora entrati (Di sabato 28 maggio 2022) Incredibile situazione nella finale di Champions League. La partita tra Liverpool e Real Madrid inizierà in ritardo: l’orario di inizio è stato posticipato perché molti tifosi, troppi secondo l’Uefa, non sono ancora entrati allo stadio di Parigi per via di problemi di ordine pubblico e di traffico. Incredibile dunque la decisione, con l’Uefa che ha comunicato come l’inizio della partita sia posticipato di circa un quarto d’ora. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Incredibile situazione nella finale di Champions League. La partita trainizierà in ritardo: l’diè statoperché moltisecondo l’Uefa, nonallo stadio di Parigi per via di problemi di ordine pubblico e di traffico. Incredibile dunque la decisione, con l’Uefa che ha comunicato come l’della partita siadi circa un quarto d’ora. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCL #UCLfinal | Le formazioni ufficiali di @LFC e @realmadrid per la finale - PaolaSaulino : Liverpool- Real : calcio d’inizio ritardato ?? - VIOLA_MARTELLA : -