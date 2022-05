Liverpool-Real Madrid live dalle 21: in palio c'è la Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) È la finale della più importante competizione europea. È l'ultimo atto della Champions League della stagione 2021/2022. A scontrarsi il liverpool di Klopp e il... Leggi su ilmattino (Di sabato 28 maggio 2022) È la finale della più importante competizione europea. È l'ultimo atto delladella stagione 2021/2022. A scontrarsi ildi Klopp e il...

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCL #UCLfinal | Le formazioni ufficiali di @LFC e @realmadrid per la finale - trabs62 : @lrrilevante Vince il Liverpool, è la rivincita di quella finale dove han perso solo per le cappelle del portiere.… - Vittoriog82 : RT @TuttoMercatoWeb: Liverpool-Real, Dalglish pone una corona di fiori per ricordare gli juventini morti all'Heysel -