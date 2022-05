Liverpool-Real Madrid, le scelte di Klopp e Ancelotti: Benzema sfida Salah (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo un cammino appassionante che ha contraddistinto entrambe le compagini, Liverpool e Real Madrid sono pronte a darsi battaglia nella Finale di Champions League. Liverpool-Real Madrid si prospetta... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo un cammino appassionante che ha contraddistinto entrambe le compagini,sono pronte a darsi battaglia nella Finale di Champions League.si prospetta...

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCL #UCLfinal | Le formazioni ufficiali di @LFC e @realmadrid per la finale - GioMat86 : RT @GioMat86: Se stasera vincesse il Real si celebra l’ennesimo trionfo di Re Carlo d’Europa. Dovesse invece vincere il Liverpool, i Reds a… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Liverpool-Real Madrid, invasione Reds e cori per Klopp #RealMadrid -