Liverpool-Real Madrid: le probabili formazioni della finale di Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) Il Liverpool di Jurgen Klopp contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Questa è la finale di Champions League dopo che in semifinale i Reds hanno battuto il VillarReal e il Real si è imposto sul Manchester City. Per il Liverpool si tratterebbe della settima Champions League in bacheca, mentre il Real Madrid va a caccia del quattordicesimo trofeo. Si tratterà della terza finale di Coppa dei Campioni/Champions League con Liverpool e Real Madrid come sfidanti: prima di quella di quattro anni fa c’era già stata la ... Leggi su zon (Di sabato 28 maggio 2022) Ildi Jurgen Klopp contro ildi Carlo Ancelotti. Questa è ladidopo che in semii Reds hanno battuto il Villare ilsi è imposto sul Manchester City. Per ilsi tratterebbesettimain bacheca, mentre ilva a caccia del quattordicesimo trofeo. Si tratteràterzadi Coppa dei Campioni/concome sfidanti: prima di quella di quattro anni fa c’era già stata la ...

Advertising

DiMarzio : #UCL | Le parole dell’allenatore del ?@LFC? Jurgen #Klopp - SkySport : Liverpool-Real Madrid, dove vedere la finale di Champions in tv e streaming: gli orari #SkySport… - SkySport : ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? Liverpool-Real Madrid ?? Sabato dalle 19:30 su Sky Sport ? #SkySport #UCL… - Francigiorgi98 : Non me ne vogliano gli amici inglesi ma stasera Carletto riscrive la storia del Real #ChampionsLeague #RealMadrid #Liverpool - V_per_Vendemmia : @MarzianoAnsioso Sono passati 37 anni ma quanto accaduto contro il Liverpool è impossibile dimenticare...non riesco… -