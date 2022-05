Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Valverde nel tridente (Di sabato 28 maggio 2022) Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid (fischio d'inizio ore 21). Liverpool: in arrivo. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Milit... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Ecco ledi(fischio d'inizio ore 21).: in arrivo.: Courtois; Carvajal, Milit...

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCLfinal | @realmadrid, le ultime di formazione di #Ancelotti per la finale di stasera col @LFC - pc_947 : @Nicola89144151 Liverpool. Ma temo vinca il Real, quest'anno le gira tutto benissimo. - Cucciolina96251 : RT @cristinho15: l'ultima finale di champions persa dal Real Madrid è stata contro il Liverpool nel 81. l'ultima finale persa invece per il… -