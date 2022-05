Liverpool-Real Madrid inizia alle 21.37: disordini fuori dallo stadio, tanti tifosi dei Reds senza biglietto. Polizia usa spray urticante FOTO e VIDEO (Di sabato 28 maggio 2022) Liverpool-Real Madrid inizia alle 21, anzi no: il fischio d'inizio della finale di Champions League slitta tre volte, prima alle 21.15,... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022)21, anzi no: il fischio d'inizio della finale di Champions League slitta tre volte, prima21.15,...

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - repubblica : Champions League, sicurezza in tilt allo stadio di Parigi per Liverpool-Real Madrid: slitta di almeno mezz'ora la f… - ilrossonero94 : Liverpool sta giocando nettamente meglio? Ok, significa che la vince il Real. #LiverpoolVsRealMadrid - gabrielkraux : Tifo il Real Madrid ma per come sono andate le scorse partite direi proprio che il Liverpool se la merita tutta… -