Liverpool-Real Madrid, incidenti fuori dallo Stade de France: per ragioni di sicurezza slitta il fischio d’inizio (Di sabato 28 maggio 2022) DALL’INVIATO A PARIGI. Mezz’ora di ritardo. La finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid inizierà alle 21.30. La decisione dell’Uefa, che inizialmente aveva comunicato un quarto d’ora, è determinata da “ragioni di sicurezza” fuor ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) DALL’INVIATO A PARIGI. Mezz’ora di ritardo. La finale di Champions League trainizierà alle 21.30. La decisione dell’Uefa, che inizialmente aveva comunicato un quarto d’ora, è determinata da “di” fuor ... sul sito.

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - repubblica : Champions League, sicurezza in tilt allo stadio di Parigi per Liverpool-Real Madrid: slitta di almeno mezz'ora la f… - MarcoDiMaro : Il Real non la può mettere sul ritmo, altrimenti il Liverpool lo mangia. Ma non può nemmeno fare 0 tiri in 38 minuti però. - Mauallegro : @faberskj @nadurnet Non è che me ne muoia che vinca il Real li guferei a bestia ma contro lo sloveno corrotto e i b… -