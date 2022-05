Liverpool Real Madrid | il cuore italiano batte per Carletto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 maggio 2022) La grande notte di: a Parigi si assegna la Champions League 2021-22, Ancelotti tenta un altro capolavoro Sarà uno Stade de France vestito a gran festa questa sera azzare l’attesissimo. L’atto finale della Champions league 2021-22 metterà di fronte due colossi del Vecchio Continente, di fatto i club più vincenti in compagnia di Milan e Bayern Monaco. Ben diciannove i trofei già in bacheca nella massima competizione per club (13 i Blancos, 6 i Reds), ma sul prato verde il pronostico potrebbe e dovrebbe ribaltarsi in favore degli uomini di Juergen Klopp. Salah e compagni si sono dimostrati spesso macchina perfetta, battuti di fatto solo dall’Inter ad Anfield in questa sin qui travolgente stagione europea. ...