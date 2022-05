Liverpool-Real Madrid, fratello Matip: “Organizzazione non degna di una finale di Champions” (Di sabato 28 maggio 2022) Situazione surReale allo Stade de France di Saint-Denis. “L’Organizzazione non è degna di una finale di Champions League! Usare gas lacrimogeni nelle aree con bambini e tifosi non coinvolti è pericoloso per il pubblico” ha commentato Marvin Matip, fratello del difensore del Liverpool Joel Matip, ai microfoni di Sky Sport Germania. Adesso il calcio di inizio è stato fissato per le 21.36. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Situazione sure allo Stade de France di Saint-Denis. “L’non èdi unadiLeague! Usare gas lacrimogeni nelle aree con bambini e tifosi non coinvolti è pericoloso per il pubblico” ha commentato Marvindel difensore delJoel, ai microfoni di Sky Sport Germania. Adesso il calcio di inizio è stato fissato per le 21.36. SportFace.

