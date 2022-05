Liverpool-Real Madrid: dove vedere in TV e in streaming la finale di Champions League (Di sabato 28 maggio 2022) Stasera a Parigi si gioca Liverpool-Real Madrid, la finale di Champions League 2021/2022: ecco dove vederla in TV e in streaming. Si gioca stasera a Parigi, alle ore 21:00, Liverpool-Real Madrid, l'attesa finale di Champions League 2021/2022. Le due squadre si affrontano per la terza volta in finale di Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono il quattordicesimo. dove vederla Sarà possibile seguire Liverpool-Real Madrid in TV in chiaro su Canale 5 alle 21:00. La telecronaca del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022) Stasera a Parigi si gioca, ladi2021/2022: eccovederla in TV e in. Si gioca stasera a Parigi, alle ore 21:00,, l'attesadi2021/2022. Le due squadre si affrontano per la terza volta indi Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono il quattordicesimo.vederla Sarà possibile seguirein TV in chiaro su Canale 5 alle 21:00. La telecronaca del ...

