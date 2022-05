Liverpool-Real Madrid, disordini a Parigi: tifosi provano a entrare senza biglietto, scontri con la polizia (Di sabato 28 maggio 2022) disordini a Parigi prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. RMC Sports riporta infatti di una serie di scontri tra i tifosi dei Reds e la polizia francese in quanto un centinaio di supporter inglesi ha provato a entrare allo stadio senza avere il biglietto, provando a superare il prefiltraggio nei pressi del Gate U. Dopo alcuni minuti, le forze dell’ordine, anche con delle cariche, sono riusciti ad allontanare i tifosi indisciplinati. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022)prima della finale di Champions League tra. RMC Sports riporta infatti di una serie ditra idei Reds e lafrancese in quanto un centinaio di supporter inglesi ha provato aallo stadioavere il, provando a superare il prefiltraggio nei pressi del Gate U. Dopo alcuni minuti, le forze dell’ordine, anche con delle cariche, sono riusciti ad allontanare iindisciplinati. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCL #UCLfinal | Le formazioni ufficiali di @LFC e @realmadrid per la finale - Calciodiretta24 : Liverpool - Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Ftbnews24 : Liverpool-Real Madrid, la sicurezza di Ancelotti: “Siamo pronti, Rodrygo entrerà” #SerieA -