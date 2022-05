Liverpool-Real Madrid 0-1, Davide Ancelotti: “Amiamo il Real come il Milan” (Di sabato 28 maggio 2022) “Non ho parole, questo vuol dire essere grandi campioni. A inizio stagione mio padre si è proposto, lo hanno richiamato e non ci ha pensato un attimo. Amiamo questo club come Amiamo il Milan. Una stagione così è da sogno”. Lo ha detto Davide Ancelotti, figlio e assistente di Carlo, dopo la vittoria della quattordicesima Champions League del Real Madrid in finale contro il Liverpool. Ancelotti è il primo tecnico a vincere quattro volte la Champions: “Dobbiamo Realizzare, abbiamo fatto qualcosa di straordinario – spiega il collaboratore a Sky – Giocare contro una squadra del genere è difficilissimo, quando i giocatori fanno queste cose esce fuori la magia. Ma cosa ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Non ho parole, questo vuol dire essere grandi campioni. A inizio stagione mio padre si è proposto, lo hanno richiamato e non ci ha pensato un attimo.questo clubil. Una stagione così è da sogno”. Lo ha detto, figlio e assistente di Carlo, dopo la vittoria della quattordicesima Champions League delin finale contro ilè il primo tecnico a vincere quattro volte la Champions: “Dobbiamoizzare, abbiamo fatto qualcosa di straordinario – spiega il collaboratore a Sky – Giocare contro una squadra del genere è difficilissimo, quando i giocatori fanno queste cose esce fuori la magia. Ma cosa ...

