Liverpool Real Madrid 0-0 LIVE: è di Salah il primo squillo della finale (Di sabato 28 maggio 2022) Allo Stade de France, il match valido per la finale di Champions League 2021-2022 tra LIVErpool e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stade de France, LIVErpool e Real Madrid si affrontano nel match valido per la finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi LIVErpool Real Madrid MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone allo Stade de France, finalmente! 5? Avvio di gara contratto da parte di entrambe le compagini. 10? Pallone in profondità per Mané che non riesce a tenerlo in campo e l’azione sfuma. 16? Alexander-Arnold semina il panico ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Allo Stade de France, il match valido per ladi Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stade de France,si affrontano nel match valido per laChampions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone allo Stade de France, finalmente! 5? Avvio di gara contratto da parte di entrambe le compagini. 10? Pallone in profondità per Mané che non riesce a tenerlo in campo e l’azione sfuma. 16? Alexander-Arnold semina il panico ...

